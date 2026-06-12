Vini Jr revela músicas que mais ouve e surpreende internautas
Atacante da Seleção Brasileira, que estreia na Copa do Mundo no sábado, escuta predominantemente canções do pop, como Harry Styles e Demi Lovato
Às vésperas da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 — que enfrenta o Marrocos no próximo sábado (13), a partir das 19h —, o jogador Vini Jr revelou as músicas que mais tem escutado recentemente.
Em ação comercial realizada por um tocador de áudio, o atacante, de 25 anos, divulgou a lista das canções mais tocadas em seus fones. O resultado chamou a atenção pela predominância de obras do pop, surpreendendo seguidores do atleta. "Não tem nenhum pagodinho?", questionou um internauta, em comentário no Instagram.
Segundo a publicação feita pela marca, as músicas mais ouvidas por Vini Jr são:
"Fantasy" (Demi Lovato);
"Pinky up" (KATSEYE);
"Çike Çike" (Bebe Rexha)
"Mood Brazil" (Lil Naay);
"Pop" (Harry Styles);
"Does your father know you dance like that?" (Steve Aoki e Sebastian Maniscalco);
"Joy." (RAYE);
"Vai dar caô" (Anitta, Ebony e Papatinho);
"Gentleman" (Towa Bird);
"Lemonade" (aespa);
"Penso en voce" (Sparklmami)
"Stateside" (PinkPantheress e Zara Larsson).
A lista completa inclui 65 músicas e está reproduzida no site do tocador de áudio para o qual ele fez a campanha publicitária.
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Quando o Brasil joga na Copa?
A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo 2026 no próximo sábado, dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O Brasil está no Grupo C e todos os três jogos da fase de grupos serão disputados nos Estados Unidos.
Sorteado no Grupo C, o Brasil enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase. As partidas da Seleção Brasileira acontecerão em dias de quarta-feira, sexta-feira e sábado.
Confira a tabela com horários baseados no fuso horário oficial de Brasília:
Brasil x Marrocos (Estreia): 13 de junho (sábado), às 19h – MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey);
Brasil x Haiti: 19 de junho (sexta-feira), às 21h30 – Lincoln Financial Field (Filadélfia);
Escócia x Brasil: 24 de junho (quarta-feira), às 19h – Hard Rock Stadium (Miami).