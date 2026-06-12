Sex, 12 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL

Vini Jr revela músicas que mais ouve e surpreende internautas

Atacante da Seleção Brasileira, que estreia na Copa do Mundo no sábado, escuta predominantemente canções do pop, como Harry Styles e Demi Lovato

Reportar Erro
Vini Jr. em ação pela Seleção BrasileiraVini Jr. em ação pela Seleção Brasileira - Foto: Franck Fife/AFP

Às vésperas da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 — que enfrenta o Marrocos no próximo sábado (13), a partir das 19h —, o jogador Vini Jr revelou as músicas que mais tem escutado recentemente.

Em ação comercial realizada por um tocador de áudio, o atacante, de 25 anos, divulgou a lista das canções mais tocadas em seus fones. O resultado chamou a atenção pela predominância de obras do pop, surpreendendo seguidores do atleta. "Não tem nenhum pagodinho?", questionou um internauta, em comentário no Instagram.

Segundo a publicação feita pela marca, as músicas mais ouvidas por Vini Jr são:

"Fantasy" (Demi Lovato);

"Pinky up" (KATSEYE);

"Çike Çike" (Bebe Rexha)

"Mood Brazil" (Lil Naay);

"Pop" (Harry Styles);

"Does your father know you dance like that?" (Steve Aoki e Sebastian Maniscalco);

"Joy." (RAYE);

"Vai dar caô" (Anitta, Ebony e Papatinho);

"Gentleman" (Towa Bird);

"Lemonade" (aespa);

"Penso en voce" (Sparklmami)

"Stateside" (PinkPantheress e Zara Larsson).

A lista completa inclui 65 músicas e está reproduzida no site do tocador de áudio para o qual ele fez a campanha publicitária.
 

Leia também

• Um mês após o término do namoro, Virginia Fonseca apaga fotos com Vini Jr

• Neymar e Vini Jr. lideram lista de jogadores da seleção com mais patrocínios; veja o ranking

• Renovação de Vini Jr. trava no Real Madrid e Copa do Mundo pode definir futuro do brasileiro

Quando o Brasil joga na Copa?
A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo 2026 no próximo sábado, dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O Brasil está no Grupo C e todos os três jogos da fase de grupos serão disputados nos Estados Unidos.

Sorteado no Grupo C, o Brasil enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase. As partidas da Seleção Brasileira acontecerão em dias de quarta-feira, sexta-feira e sábado.

Confira a tabela com horários baseados no fuso horário oficial de Brasília:

Brasil x Marrocos (Estreia): 13 de junho (sábado), às 19h – MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey);

Brasil x Haiti: 19 de junho (sexta-feira), às 21h30 – Lincoln Financial Field (Filadélfia);

Escócia x Brasil: 24 de junho (quarta-feira), às 19h – Hard Rock Stadium (Miami).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter