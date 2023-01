Vini Jr se posiciona contra mais um episódio de racismo na Espanha: "La liga segue sem fazer nada"

O brasileiro Vini Jr, do Real Madrid, se posicionou, por meio das suas redes sociais, neste sábado (31), contra mais um episódio de racismo que sofreu na Espanha. Na publicação, o atacante fez críticas ao Campeonato Espanhol. De acordo com Vini, a liga “segue sem fazer nada”.

“Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a La Liga segue sem fazer nada… Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid. No final a culpa é MINHA”, escreveu o brasileiro.