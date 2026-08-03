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FUTEBOL INTERNACIONAL Vini Jr. se reapresenta ao Real Madrid em meio a indefinição sobre futuro no clube Brasileiro inicia trabalhos com José Mourinho e terá reunião com Florentino Pérez para decidir sobre renovação de contrato

Vinicius Junior voltou aos treinos do Real Madrid nesta segunda-feira em meio às incertezas sobre seu futuro no clube.



Após um período de férias estendido em razão da disputa da Copa do Mundo, o atacante brasileiro se reapresentou no centro de treinamento de Valdebebas e iniciou os trabalhos sob o comando do técnico José Mourinho.

Além de Vinicius, também retornaram o português Bernardo Silva, contratado nesta janela de transferências, e Brahim Díaz. Os três passaram pelos exames médicos de rotina antes da primeira atividade da pré-temporada.









A reapresentação do camisa 7 acontece em um momento decisivo. Segundo a imprensa espanhola, Vinicius tem uma reunião marcada com o presidente Florentino Pérez para definir seu futuro no Real Madrid.



O brasileiro entra no último ano de contrato e já recebeu uma proposta de renovação. A diretoria aguarda uma resposta do atacante e, caso ele opte por não estender o vínculo, pretende negociá-lo nesta janela para evitar perdê-lo sem custos ao fim da próxima temporada.

Vini Jr., atacante do Real Madrid . Foto: Oli Scarff / AFP

A situação de Vinicius ganhou ainda mais destaque nas últimas semanas após o forte interesse do Arsenal. O técnico Mikel Arteta chegou a apresentar pessoalmente ao brasileiro o projeto esportivo do clube inglês, que o colocaria como protagonista da equipe. Apesar da investida, o atacante sempre manifestou publicamente o desejo de permanecer no Santiago Bernabéu.

Enquanto a decisão não é tomada, Mourinho passa a contar novamente com um de seus principais jogadores para a preparação visando a temporada 2026/27.





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