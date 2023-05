A- A+

Espanha Vini Jr se reapresenta no Real Madrid, recebe apoio, mas não esconde tristeza com racismo Atacante não expôs desejo de deixar o clube espanhol

O sorriso largo que reflete toda a alegria dentro e fora de campo deu lugar à tristeza. Na reapresentação no Real Madrid após mais um caso de racismo, no jogo contra o Valencia, Vinicius Junior não escondeu o baque pela forma como foi tratado durante e depois da partida.

Não houve, segundo o Real Madrid, nenhuma fala na direção de deixar o clube ou a Espanha. Vini fez um trabalho de recuperação física, mas a parte emocional é o que se tem mais cuidado agora. Durante a manhã, recebeu uma enxurrada de mensagens, e foi acolhido por todos da equipe. O presidente do clube também conversou com o jogador.

Há também um movimento de autoridades brasileiras e espanholas para conter o problema. O Itamaraty convocou a embaixadora da Espanha para protestar e ouvir explicações. O Real Madrid já se movimenta na Justiça. E o Valencia diz que vai banir para sempre os torcedores racistas.

No vestiário, Vinicius aparentou estar ainda "desorientado" e recebeu apoio dos companheiros do elenco e do presidente Florentino Perez, com quem se reuniu a portas fechadas para receber todo o respaldo e explicações sobre o que será feito em sua defesa junto à La Liga.

Vinicius Junior se mostrou muito preocupado com a situação que se estabeleceu em relação ao seu comportamento ao longo de toda a temporada no Real Madrid. Mas já deixou claro que não vai parar de contestar os atos que considera racistas e as perseguições dentro e fora de campo.

