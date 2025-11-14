A- A+

FUTEBOL Vini Jr. se reinventa: brasileiro vira peça-chave também na defesa do Real Madrid, diz jornal Brasileiro dobra média de recuperações de bola e mostra amadurecimento dentro e fora de campo sob comando de Xabi Alonso

Acostumado a ser o motor ofensivo do Real Madrid, Vinicius Júnior vive uma transformação silenciosa. As críticas de que os atacantes do clube não se esforçam o suficiente na marcação perdem força diante dos números recentes do brasileiro, que vem incorporando novas responsabilidades táticas e emocionais em sua atuação.

De acordo com o jornal espanhol As, no empate com o Rayo Vallecano, em Vallecas, Vini foi o jogador de linha com mais recuperações de bola (sete), atrás apenas do goleiro Courtois, que somou dez. O desempenho fez o atacante dobrar sua média na temporada, que é de 2,4 recuperações por partida. O número é também sua melhor marca do ano, igualando o feito da partida contra o Villarreal.

Sob a orientação de Xabi Alonso, o Real Madrid tem se ajustado para fazer de Vinicius e Mbappé a primeira linha de defesa da equipe, mostrando um time mais coletivo e comprometido sem a bola. Nos nove primeiros jogos, o brasileiro tinha média de 1,6 desarmes por partida; nos sete seguintes, subiu para 3,4.

Mas a evolução não é apenas tática. Vini também amadureceu emocionalmente. Em Vallecas, mesmo alvo de provocações da torcida adversária — que o chamou de “péssimo” e gritou “bola de praia” —, o atacante respondeu com bom humor e sem perder o foco. — Vocês pagam o ano todo para me ver —, respondeu ele, sorrindo.

O comportamento mais calmo reflete-se também nas estatísticas disciplinares: em 12 jogos da La Liga, recebeu apenas dois cartões amarelos, metade do número registrado no mesmo ponto da temporada passada.

Veja também