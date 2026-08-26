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futebol Vini Jr. sofre oito faltas em estreia, e Real Madrid aponta diferença de tratamento na Espanha Brasileiro é o jogador mais caçado da La Liga desde 2019/20; comparação com Lamine Yamal embasa reclamação do clube sobre cartões

Oito anos depois de desembarcar na Espanha para defender o Real Madrid, Vinicius Junior voltou a ser protagonista de uma discussão recorrente no futebol espanhol: o tratamento recebido dos adversários e da arbitragem. Na partida contra o Espanyol, pela primeira rodada da La Liga, o brasileiro sofreu oito faltas mais do que qualquer outro jogador em campo e viu um lance logo aos três minutos aumentar as reclamações do clube merengue.

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Com a bola já fora de jogo, Calatrava atingiu Vinicius com um chute na região lombar. O jogador do Espanyol não recebeu cartão pelo lance e seguiu normalmente na partida. O episódio foi usado pelo Real Madrid para reforçar a tese de que o camisa 7 é alvo de um tratamento diferente por parte da arbitragem espanhola.

Os números ajudam a dimensionar a quantidade de faltas sofridas pelo atacante. Desde a temporada 2019/20, quando se consolidou no time principal do Real Madrid, Vinicius é o jogador que mais sofreu infrações na La Liga: foram 489. O segundo colocado no levantamento é Dani Parejo, mesmo tendo disputado 43 partidas a menos no período.

A principal reclamação do Real, porém, não está apenas no número de faltas, mas na quantidade de punições aos adversários. Segundo dados divulgados pelo jornal espanhol As, são necessárias, em média, 16 faltas sobre Vinicius para que um marcador receba cartão amarelo. Com Lamine Yamal, do Barcelona, a média cai para uma advertência a cada três infrações.

A diferença também aparece nas expulsões. De acordo com o levantamento, ocorre um cartão vermelho para adversários a cada 68 faltas graves sofridas por Vinicius. No caso de Lamine Yamal, a proporção é de um vermelho a cada 11.

O contraste apontado pelo Real Madrid ganha força quando os números da Liga dos Campeões são considerados. Desde 2019/20, Vinicius também lidera o ranking de faltas sofridas no torneio europeu, com 131. Na Champions, no entanto, a proporção de cartões amarelos é praticamente a mesma para os dois atacantes: os adversários recebem uma advertência a cada três faltas cometidas sobre Vinicius ou Lamine.

Após a partida contra o Espanyol, José Mourinho também saiu em defesa do brasileiro e comparou o tratamento recebido pelo atacante a "bullying".

Desde o primeiro minuto, é como se já houvesse um padrão estabelecido. Agora eu faço falta nele, agora você faz falta nele, um jogador sai com cartão amarelo, outro entra sem cartão amarelo... Estamos na era social do combate ao bullying, mas com o Vini ainda estamos na era do bullying afirmou o treinador.

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