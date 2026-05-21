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REAL MADRID Vini Jr. supera Hierro e entra para grupo seleto do Real Madrid; entenda Brasileiro chegou a 128 gols pelo clube após marcar contra o Sevilla e atravessa melhor fase da temporada desde troca no comando técnico

Vinícius Júnior alcançou mais uma marca histórica com a camisa do Real Madrid. O brasileiro marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Sevilla, no estádio Sánchez-Pizjuán, no último domingo, e chegou aos 128 gols pelo clube espanhol.

Segundo o As, da Espanha, com isso, Vinicius ultrapassou Fernando Hierro, que marcou 127 vezes em 601 partidas, e assumiu a 13ª posição na lista de maiores artilheiros da história do Real Madrid. O lance decisivo surgiu após uma tentativa frustrada de domínio de Kylian Mbappé. A bola sobrou para Vinicius, que finalizou de pé direito, colocado, sem chances para o goleiro Odysseas.

Mesmo em uma temporada considerada turbulenta para o Real Madrid, o brasileiro atravessa uma de suas fases mais consistentes desde que Álvaro Arbeloa assumiu o comando técnico da equipe principal, em janeiro.

Desde a chegada do treinador, Vinicius marcou 16 gols em 26 partidas, média de 0,6 por jogo. Antes, sob o comando de Xabi Alonso, havia balançado as redes apenas seis vezes em 27 jogos. A mudança também aparece nos números de produtividade: o brasileiro passou de um gol a cada 328 minutos para um gol a cada 139 minutos em campo.

— Acredito que o trabalho duro é o que leva ao topo. Trabalhei todos os anos para alcançar esses números — afirmou Vinicius.





Vini Jr. alcançou a marca de 128 gols com a camisa do Real Madrid. Foto: Josep Lago/AFP

A atual temporada colocou o atacante em um grupo restrito da história madridista. Vinicius tornou-se o mais novo jogador do clube a atingir ao menos 20 gols em cinco temporadas consecutivas. A lista reúne alguns dos maiores nomes da história do Real Madrid, como Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Hugo Sánchez, Raúl, Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.

Na atual temporada, o camisa 7 soma 22 gols e 11 assistências, participando diretamente de 33 gols da equipe. Ele igualou as marcas ofensivas das temporadas 2021-22 e 2024-25, quando também terminou com 22 gols. Seu melhor desempenho individual continua sendo a temporada 2023-24, quando marcou 24 vezes e distribuiu nove assistências.

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