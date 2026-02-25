Vini Jr volta a marcar, Real Madrid vence Benfica e avança na Champions; PSG empata e se classifica
Sorteio das oitavas da Liga dos Campeões será definido na próxima sexta-feira (27)
O Real Madrid voltou a vencer o Benfica, desta vez nesta quarta-feira (25), no Santiago Bernabéu, pelo placar de 2x1 e novamente com gol Vini Jr. No outro jogo da rodada, o PSG somente empatou em 2x2 contra o Mônaco, mas o suficiente para garantir vaga nas oitavas de final da Champions League.
Os portugueses perderam o primeiro jogo por 1x0 e sabiam que precisavam se lançar ao ataque. Logo aos 14 minutos, após bela troca de passes, Rafa Silva marcou para os Encarnados; contudo, a empolgação foi breve e logo aos 16 minutos, Valverde serviu Tchouméni na entrada da área e a chapada no canto foi letal.
O confronto era muito equilibrado, com boas oportunidades dos dois lados. Mas o quanto mais a partida ia se aproximando do final, o Benfica passou a dar mais espaços e num desses momentos, Valverde deu sua segunda assistência, lançou Vini Jr sozinho, que só precisou tirar de Trubin e virar a partida.
PSG avança
No duelo francês entre PSG e Mônaco, apesar de todo o esforço do time do principado, a vaga nas oitavas de final ficou com o atual campeão europeu com o empate em 2x2.
O Mônaco chegou a surpreender e terminou o primeiro tempo vencendo com gol de Akliouche. Mas na volta do intervalo, Marquinhos deixou tudo igual e Kvaratskhelia virou logo na sequência. Já nos acréscimos, Teze voltou a deixar a partida empatada, mas o resultado não foi o suficiente e o PSG avançou no clássico local.