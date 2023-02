A- A+

FUTEBOL Vini Jr. x Neymar: jogador do Real Madrid segue protagonista e se aproxima de craque do PSG; compare Atacante revelado pelo Flamengo ganha poder de decisão na Europa a cada temporada

Tem sido recorrente, desde a temporada passada: o Real Madrid vence e Vini Jr. frequentemente é o protagonista. Foi assim na goleada de 5 a 2 sobre o Liverpool, terça-feira, pelas oitavas da Champions, com uma atuação que fez o técnico Carlo Ancelotti dizer que o brasileiro é o jogador mais decisivo do mundo atualmente.



É o tipo de desempenho, de comentário, que aproxima o camisa 20 do último jogador brasileiro a ser assim tão desequilibrante na Europa: Neymar.

A evolução do jogador do Real mostra isso. As temporadas passam e fala-se cada vez menos de um drible ou de uma arrancada. A pauta é uma assistência, um gol. O tipo de feito que marcou Neymar nos seus melhores dias com a camisa do Barcelona e no começo pelo PSG.

Na quinta temporada na Europa, Vini Jr. possui números muitos bons. É constante: sem lesões graves, sempre bem fisicamente e com poucos cartões, atuou até agora em 94% dos jogos possíveis. Soma 15 gols e oito assistências — foram dois gols e um passe decisivo na goleada no Anfield Road.

— O Vinícius não para. Ele dribla, dá assistências, marca — enumerou Ancelotti.





Em termos de presença, há três temporadas o camisa 20 já supera o desempenho de Neymar quando se analisa o mesmo recorte do jogador no futebol europeu. Melhor condicionamento físico e menos suspensões — Vini soma 27 cartões amarelos pelo Real Madrid, enquanto Neymar recebeu 43 na sua passagem pelo Barcelona — explicam porque o jogador do Real já é mais confiável do que o camisa 10 foi nas suas primeiras cinco temporadas na Europa.

Ganhando espaço

Em termos de participações diretas em gols, o abismo entre os jogadores já foi bem maior — Neymar, na sua quinta temporada na Europa, a primeira pelo PSG, marcou 28 gols e conseguiu 17 assistências. Números melhores que os de Vini atualmente, com a diferença que o ponta-direita do Real Madrid ainda tem pouco menos da metade da temporada para disputar.

Diferentemente de Neymar, o atacante revelado pelo Flamengo teve duas primeiras temporadas em que foi mais reserva do que titular. A partir da terceira, ganhou de vez a titularidade, mas seu desempenho ainda oscilava. Era o jogador das jogadas mal concluídas, com erros no último passe e na finalização que minavam seu desempenho e os resultados do Real Madrid.

Guinada na carreira

A revolução técnica de Vini Jr. aconteceu na temporada passada, a quarta pela equipe merengue. Vini manteve a constância em campo na casa dos 94% dos jogos possíveis do Real Madrid, com um salto no número de gols e de assistências. Não é coincidência que a temporada acabou com o título espanhol e da Champions — com gol dele.

Na comparação entre as temporadas, foi a primeira em que Vini superou Neymar em um aspecto técnico: marcou 25 gols na quarta temporada europeia, contra 20 que o atacante do Barcelona fez na temporada 2016/2017, sua última pelo time catalão.

