A- A+

Rumores Vestiário do Real Madrid "se cansa" de Vini Jr, e Arábia "começa a ser alternativa", diz jornal Sport aponta que brasileiro 'é outro' desde que perdeu Bola de Ouro e que relação com colegas de equipe 'esfriou'

O dia 28 de outubro de 2024 foi um "ponto de virada" para Vinícius Júnior. Assim definiu o jornal espanhol Sport, para o qual o brasileiro se tornou "outro jogador" desde que foi preterido na escolha da Bola de Ouro, recebida por Rodri, do Manchester City.

Nos últimos meses, a relação do atacante com os colegas de Real Madrid "esfriou", e a investida bilionária da Arábia Saudita passou a ser vista como uma alternativa, segundo o diário esportivo.

Na última quarta-feira (5), por exemplo, Vini Jr deixou o vestiário do estádio Butarque, do Leganés, sem falar com os companheiros de time. Antes disso, durante o jogo, o atacante havia levado uma bronca de Luka Modric "por sua preguiça e falta de solidariedade" em campo e do treinador Carlo Ancelotti, pelas repetidas reclamações com a arbitragem.

Na partida contra o Espanyol, foi Vini quem reclamou. Apontou que Dani Ceballos só jogava pela direita, para Rodrygo, e que Fran García não tocava a bola.

"Reclamações que vêm esgotando a paciência dos companheiros dentro e fora de campo", escreveu o Sport. O jornal destaca que o distanciamento vem desde o anúncio da Bola de Ouro, quando o Real Madrid soube que Vini Jr não seria premiado e cancelou a viagem em apoio ao brasileiro.

O desempenho do atacante teria caído a partir daquela data: até ali, ele somava 9 gols e 11 assistências em 15 jogos; depois, foram 11 jogos, com 7 gols e "só" 2 assistências.

Em 2025, Vini Jr só fez gols em duas das 9 partidas que disputou. "Algo que lhe causa uma ansiedade que o impede de levantar a cabeça para procurar os companheiros, como revelam essas duas assistências em 11 jogos", disse o jornal espanhol, que citou a ascensão das atuações de Rodrygo e Mbappé no mesmo período.

Vini perdeu oito dos últimos 14 jogos do Real Madrid na Liga dos Campeões e na liga espanhola, por suspensões e lesão, e o time "mostrou o melhor futebol" neles.

"Vinicius se tornou um problema para o Real Madrid, principalmente na La Liga, onde seu caráter faz com que os rivais tentem irritá-lo, como aconteceu com Dimitrevski no Mestalla, a quem ele agrediu e foi expulso, tendo que ser contido por Rudiger porque investiu contra o árbitro Soto Grado após ver o cartão vermelho. Seus companheiros de equipe e Ancelotti conversaram com ele e tentaram mudar sua atitude, mas o brasileiro persiste, e o vestiário passou a achar impossível [mudá-lo]", afirmou o Sport.

O jornal destacou, ainda, que o Real Madrid ofereceu a Vini Jr termos de renovação de contrato que o colocariam no patamar financeiro de Mbappé. Mas o brasileiro entende que deve ser o mais bem pago do elenco, e Florentino Pérez não está disposto a estourar a tabela salarial.

Dentro da estrutura executiva do clube, já há quem defenda a venda do jogador para a Arábia Saudita, "o que geraria uma renda que ajudaria a oxigenar os cofres, afetados pelo custo extra da reforma do Santiago Bernabéu".

Veja também