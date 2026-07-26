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FUTEBOL Na mira do Arsenal, Vini Jr. prioriza renovação de contrato com o Real, diz site As negociações para renovação devem ser retomadas na semana que vem, assim que o atacante retornar das férias

Em seu último ano de contrato com o Real Madrid, o atacante Vini Jr. pode seguir outros caminhos na próxima temporada e muitos clubes monitoram a situação do atleta. No entanto, o portal As, de Madri, apontou neste domingo (26) que a prioridade do brasileiro é prolongar o vínculo com o gigante espanhol.

As negociações para renovação devem ser retomadas na semana que vem, assim que o atacante retornar das férias. Segundo o portal, o atleta quer entender o papel no projeto encabeçado pelo técnico José Mourinho, recém-contratado pela equipe. Há rumores na imprensa espanhola de que o português não pretende abrir mão do camisa 7.

O atleta estaria pedindo cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 116 milhões) líquidos por temporada, representando um aumento de cinco milhões de euros em relação ao atual vínculo. A última assinatura de Vinicius com o Real Madrid ocorreu em 2022 e foi anunciada apenas em outubro de 2023.

No decorrer da última semana, o clube confirmou o atacante como segundo capitão do elenco, atrás de Federico Valverde na hierarquia. Segundo regulamento interno da equipe, o jogador mais antigo do elenco é responsável pela faixa. Ambos iniciaram no time principal na mesma temporada, em 2018/19, mas o uruguaio já fazia parte das categorias de base do gigante de Madri.

Embora exista o interesse do Real Madrid em segurar Vinicius Junior, outros clubes importantes monitoram a situação. No rumor mais recente, o Arsenal estaria interessado em contar com o atacante nesta temporada. A informação foi divulgada pelo portal The Athletic neste sábado (25).

Agora com José Mourinho à beira do campo, o objetivo do Real Madrid é reestruturar o elenco após uma temporada muito abaixo do esperado. Até o momento, quatro jogadores foram anunciados: Marc Cucurella (ex-Chelsea), Ibrahima Konaté (ex-Liverpool), Denzel Dumfries (ex-Internazionale) e Bernardo Silva (ex-Manchester City).

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