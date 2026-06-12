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Leia o Jornalsexta12/06/2026
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Futebol

Vini Júnior vê Brasil no mesmo nível de favoritas da Copa

Atacante destacou que, independente de outras seleções chegarem com melhores resultados recentes, o Mundial vai "zerar tudo"

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Vini Júnior, atacante da Seleção BrasileiraVini Júnior, atacante da Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

“Quando chega a Copa, zera tudo”. Em entrevista coletiva antes do jogo da Seleção Brasileira contra Marrocos, neste sábado (13), em Nova Jersey, pela abertura do Grupo C, o atacante Vini Júnior minimizou o fato de outras seleções campeãs mundiais chegarem em melhor momento do que o Brasil. Segundo o camisa 7, o mais importante é o que vai acontecer a partir do início da competição.

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“Chegamos para sermos campeões. Estamos no nível das grandes seleções. Temos grandes jogadores e estamos melhorando nos últimos meses. Quando chega a Copa, zera tudo. Não importa quem chegou à final passada ou quem ganhou a última Eurocopa e Copa América. O que importa é que vai acontecer a partir de amanhã. Quero aproveitar a oportunidade e provar a todos que podemos ser campeões”, afirmou.

Diante de Marrocos, Vini vai reencontrar um companheiro de elenco do Real Madrid, Brahim Diaz, assim como o zagueiro Marquinhos terá pela frente o lateral-direito Hakimi, colega de equipe no Paris Saint-Germain. Diante de um adversário com peças de qualidade, o atacante pregou respeito aos africanos.

“Marrocos melhorou muito nos últimos anos e o futebol mudou muito. Todo mundo que planeja bem os jogos consegue competir com qualquer um. Na Copa passada fizeram isso. Sem dúvidas será um grande jogo e o Brasil estará preparado para voltar ao topo”, declarou.

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