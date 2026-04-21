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FUTEBOL Com gols de Vini e Mbappé, Real Madrid vence Alavés e fica a seis pontos do líder Barça O time manteve viva uma tênue esperança de evitar uma temporada sem títulos

Obrigado a evitar o menor deslize caso queira diminuir a distância em relação ao líder Barcelona, o Real Madrid reagiu em LaLiga nesta terça-feira (21) em meio a vaias de sua própria torcida, contra o modesto Alavés, a quem derrotou por 2 a 1 com gols de Kylian Mbappé e Vinicius Junior.

Uma semana após sua eliminação nas quartas de final da Champions League diante do Bayern de Munique, o time 'merengue' (2º colocado, 73 pontos) não chegou a brilhar, mas manteve viva uma tênue esperança de evitar uma temporada sem títulos ao reduzir para seis pontos a distância para o Barça (1º, 79 pontos), que vai receber o Celta de Vigo (6º, 44 pontos) nesta quarta-feira, no Camp Nou.





Diante da modesta equipe basca, que atualmente luta para evitar o rebaixamento, o Real Madrid fez a diferença com dois chutes de longa distância de Mbappé (30') e Vini Jr (50'), retomando o caminho das vitórias após quatro partidas consecutivas sem vencer.

Vaias da torcida

No entanto, os dois lampejos das duas principais estrelas da equipe haviam servido, inicialmente, para abafar justamente aquelas vaias da exigente torcida madrilenha até a entrada, no segundo tempo, do meio-campista francês Eduardo Camavinga, que se tornou alvo de críticas após receber um cartão vermelho no jogo de volta contra o Bayern (derrota por 4 a 3).

Em nível individual, Mbappé, autor de seu 24º gol em LaLiga nesta temporada, e o primeiro em mais de dois meses, se aproximou de garantir seu segundo troféu Pichichi (entregue ao artilheiro do campeonato espanhol), algo que dificilmente será suficiente para salvar a temporada de sua equipe, que agora está condenada a depender de uma improvável derrocada do Barça em sua campanha rumo ao bicampeonato.

O atacante espanhol Toni Martínez, o jogador mais perigoso do Alavés, que, mais cedo, havia acertado a trave, diminuiu a desvantagem nos acréscimos (90+3') com um gol de calcanhar.

Athletic já miracle nos torneios europeus

Mais cedo, o Athletic Bilbao praticamente afastou o fantasma do rebaixamento ao derrotar o Osasuna por 1 a 0.

No San Mamés, a equipe do Athletic, que terminou em quarto lugar no ano passado mas tem vivido uma temporada desastrosa em todas as frentes, conquistou uma vitória suada sobre o time 'rojillo' graças a um gol marcado logo aos 16 minutos de jogo pelo atacante Gorka Guruzeta.

A equipe navarra teve uma oportunidade de ouro para empatar, com Ante Budimir, mas a cobrança de pênalti do croata foi defendida pelo goleiro da seleção espanhola Unai Simón (57'), que, minutos depois, havia salvado sua equipe mais uma vez ao impedir uma cabeçada do próprio Budimir.

Os donos da casa jogaram os acréscimos com um jogador a menos após a expulsão de Mikel Jauregizar.

Com estes três pontos, o Athletic (9º) abre uma vantagem quase definitiva em relação à zona de rebaixamento. Agora com 41 pontos, a equipe pode até lutar por vaga em alguma competição europeia no momento em que restam seis rodadas para o fim do campeonato.

Quem deve continuar na luta para não cair são Mallorca (14º) e Valencia (13º), após dividirem os pontos em Son Moix. O português Samu Costa colocou os maiorquinos em vantagem e o nigeriano Umar Sadiq empatou para os valencianos.

O Elche, que vai receber o Atlético de Madrid na quarta-feira, é no momento a primeira equipe na zona de rebaixamento, com 32 pontos. O time está três pontos atrás do Mallorca.

Na outra partida do dia, o Betis do técnico chileno Manuel Pellegrini derrotou o Girona por 3 a 2 na cidade catalã. Os andaluzes se consolidaram em quinto lugar, uma posição que pode garantir a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Jogos da 33ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

Terça-feira, 21 de abril

Mallorca - Valencia 1 - 1

Athletic Bilbao - Osasuna 1 - 0

Girona - Betis 2 - 3

Real Madrid - Alavés 2 - 1

Quarta-feira, 22 de abril

(14h00) Elche - Atlético de Madrid

(15h00) Real Sociedad - Getafe

(16h30) Barcelona - Celta Vigo

Quinta-feira, 23 de abril

(14h00) Levante - Sevilla

(15h00) Rayo Vallecano - Espanyol

(16h30) Real Oviedo - Villarreal

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 79 31 26 1 4 84 30 54

2. Real Madrid 73 32 23 4 5 67 30 37

3. Villarreal 61 31 19 4 8 56 36 20

4. Atlético de Madrid 57 31 17 6 8 51 32 19

5. Betis 49 32 12 13 7 48 40 8

6. Celta Vigo 44 31 11 11 9 44 40 4

7. Real Sociedad 42 31 11 9 11 49 48 1

8. Getafe 41 31 12 5 14 27 32 -5

9. Athletic Bilbao 41 32 12 5 15 34 45 -11

10. Osasuna 39 32 10 9 13 37 39 -2

11. Girona 38 32 9 11 12 35 48 -13

12. Espanyol 38 31 10 8 13 37 48 -11

13. Valencia 36 32 9 9 14 35 47 -12

14. Mallorca 35 32 9 8 15 40 49 -9

15. Rayo Vallecano 35 31 8 11 12 29 38 -9

16. Sevilla 34 31 9 7 15 39 51 -12

17. Alavés 33 32 8 9 15 36 48 -12

18. Elche 32 31 7 11 13 39 47 -8

19. Levante 29 31 7 8 16 35 50 -15

20. Real Oviedo 27 31 6 9 16 24 48 -24

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