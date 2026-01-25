A- A+

Futebol Vinícius brinca sobre comemoração com Paulo Sérgio: "Santa é filho dele" Jogadores relembraram provocação do camisa 9 do Timbu em clássicos passados

Em um dos gols marcados por Vinícius, na goleada por 4x0 do Náutico diante do Santa Cruz, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano, chamou atenção um detalhe: a comemoração do atleta com Paulo Sérgio, com ambos fazendo gestos como se segurassem bebês. No final do jogo, veio a explicação, em tom de provocação.

“Eu estava botando pra dormir o filho dele. Uma brincadeira que ele fez, que o Santa é o filho dele e estava dando o filho pra ele. Uma brincadeirinha aí. Paulo é muito polêmico, não dá pra acompanhar ele. Ele falou: 'quando você fizer o gol dá o filho que vou colocar pra dormir", disse Vinícius, em entrevista à TV Globo.

A declaração de Paulo Sérgio faz alusão ao fato do atacante ter marcado o gol da vitória do Náutico nos outros dois Clássicos das Emoções passados, ambos vencidos por 2x1 pelo Timbu.

Paulo Sérgio não marcou neste domingo, mas segue como artilheiro do Náutico no Estadual, com quatro gols. O próximo compromisso do Timbu é quarta-feira (28), contra o Retrô, na Arena de Pernambuco.

