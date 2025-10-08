Náutico: Vinícius volta aos treinos e fica à disposição para jogo contra o Brusque
Atacante não entra em campo desde a derrota por 1x0 para a Ponte Preta, na terceira rodada do quadrangular
Recuperado de uma lesão na coxa que o tirou das últimas duas partidas do Náutico no quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro 2025, o atacante Vinícius voltou aos treinamentos nesta quarta-feira (8) e fica à disposição do técnico Hélio dos Anjos para o duelo de sábado (11), contra o Brusque, nos Aflitos.
Vinícius não entra em campo desde a derrota por 1x0 para a Ponte Preta, na terceira rodada do quadrangular. Com o retorno do jogador, fica a dúvida se ele retomará a vaga entre os titulares ou se o posto continuará com Igor Bolt, que o substituiu nos jogos passados.
Cálculos
Para conseguir o acesso à Série B, o Náutico, em quarto lugar na chave, com cinco pontos, precisa vencer o Brusque, em terceiro, com seis. Além disso, o Timbu tem de secar o Guarani, na vice-liderança, com sete. O Bugre disputa o derby campineiro com a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.
Se o clássico de Campinas terminar empatado, o Náutico terá de ganhar por quatro gols de diferença para conseguir o acesso.