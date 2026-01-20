Ter, 20 de Janeiro

Futebol

Vinícius celebra vitória em clássico contra o Sport, mas destaca: "Nossas metas são maiores"

Atacante do Náutico marcou um dos gols na vitória por 4x0 diante do Sport, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano

Vinícius, atacante do NáuticoVinícius, atacante do Náutico - Foto: Rafael Vieira/CNC

Um dia após a goleada por 4x0 diante do Sport, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano, o atacante do Náutico, Vinícius, deixou um recado: o triunfo no Clássico dos Clássicos não "matou a fome" dos alvirrubros no Campeonato Pernambucano 2026.

 

"Ganhamos um clássico importante, mas não estamos satisfeitos. Não ganhamos nada ainda no campeonato. Nossas metas são maiores. Seguimos a luta pela classificação e pelo título", declarou, celebrando a atuação perante o Sport, com um dos gols no jogo.

"Foi importante, mas o mais importante foi a vitória. Falei isso no vestiário: o jogo era Náutico x Sport. O que o adversário optou fazer era problema dele. Tínhamos de entrar em campo e fazer nosso papel. Ajudar a equipe marcando gol e dando assistência é melhor ainda", apontou.

O Náutico é o líder do Pernambucano, com nove pontos. Na próxima rodada, a equipe visita o Jaguar, na Arena de Pernambuco.

 

