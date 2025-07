Vinícius Diniz, nome ligado ao futebol, comunica saída da SAF do Santa Cruz

A- A+

Um dos principais nomes envolvidos no processo de aquisição da SAF do Santa Cruz, o empresário Vinícius Diniz comunicou, na noite desta quarta-feira (16), sua saída do grupo da Cobra Coral Participações S/A.

Vinícius Diniz era o acionista que desde o início estava ligado ao processo de reestruturação do futebol. Ele tem como experiência ter participado da saída do Athletic-MG da Série D até a segunda divisão.

O comunicado oficial do empresário mineiro aconteceu por meio das redes sociais. Ele agradeceu o carinho que recebeu da torcida tricolor e explicou o processo da sua saída.

"Foram dias intensos de trabalho, sempre com o objetivo de contribuir para que a SAF do Santa Cruz se tornasse uma realidade — no meu caso, com foco na mudança de mentalidade no futebol e na ativação de um processo sólido de reestruturação, mirando os anos de crescimento e os acessos que o clube tanto merece. Busquei, mesmo fora da operação, apoiar a montagem de um time competitivo para o tão sonhado retorno à Série C", explicou Vinícius Diniz.

O ex-acionista da SAF do Santa Cruz também agradeceu o presidente coral, Bruno Rodrigues, além dos diretores pela colaboração no processo.

"Agradecer muito o presidente Bruno Rodrigues e todos os diretores que me receberam tão bem e despedir dos colegas que seguem à frente da futura SAF, desejando muito sucesso e conquistas a todos que continuam com o propósito de recolocar esse gigante no lugar que merece. Estarei na torcida pela retomada do protagonismo do Santa Cruz no futebol brasileiro e claro o tão sonhado acesso à série C", completou.

Vinícius Diniz é o segundo acionista do processo de SAF do Santa Cruz que deixa a operação. O primeiro foi o empresário Márcio Cadar, que foi excluído do processo em comum acordo entre a Cobra Coral e os investidores.

Com a saída de Vinícius Diniz, a Cobra Coral Participações S/A segue com outros nomes no grupo de interesse na SAF do Santa Cruz.

Marcus Bitar, Alexandre Kubitstcheck, Iran Barbosa, este último mais ativo na comunicação com a torcida, são os principais nomes do projeto.

Iran Barbosa, inclusive, deixou um comentário no comunicado oficial de Vinícius Diniz. Ele destacou o "ambiente desgastante" do processo.

"Obrigado, irmão! Por tudo. Esse ambiente desgastante não está sendo fácil pra ninguém e você tem um nome a zelar. Estaremos na torcida aqui!", escreveu Iran.



Veja também