Futebol Vinícius diz que Santa não poder perder o foco na Série D Tricolor é o líder do Grupo A3, com 22 pontos, e tem classificação encaminhada para o mata-mata

Ninguém está mais confortável na Série D do Campeonato Brasileiro do que o Santa Cruz. Líder isolado do Grupo A3, com 22 pontos e 10 a mais que o quinto colocado, o Ferroviário, o clube tem o melhor desempenho de todo o torneio e classificação praticamente assegurada ao mata-mata. Tudo isso faltando ainda cinco jogos para o término da primeira fase. Mesmo assim, os jogadores evitam o clima de relaxamento no Arruda.





“O foco é sempre na próxima partida. Temos mais um jogo importante em casa e temos sempre de pontuar. Não podemos pensar somente na classificação. Temos objetivos nos últimos cincos jogos e vamos buscar sempre o melhor para o Santa Cruz”, afirmou o lateral-esquerdo Vinícius Silva.

O jogador também destacou como tem sido a concorrência no setor com Rodrigues. “Fiz meu segundo jogo saindo entre os 11 titulares e estou feliz com essa sequência que Marcelo (Cabo, treinador) tem me dado. É uma disputa sadia entre Rodrigues e eu. Só quem tem a ganhar é o Santa e em campo vamos desempenhar o nosso melhor”, apontou.

O Santa Cruz só volta a campo no dia 29 de junho, contra o Central, no Arruda. O alvinegro é o vice-líder da chave, com 17 pontos.

