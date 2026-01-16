Vinícius enaltece largada do Náutico e pede inteligência em clássico contra o Sport

A- A+

O primeiro Clássico dos Clássicos de 2026, mas não o do atacante Vinícius. Conhecedor do ambiente em torno do confronto diante do Sport, o atacante do Náutico pregou qual postura o time deve ter no domingo (18), nos Aflitos, para sair com a terceira vitória seguida no Campeonato Pernambucano.









“Clássico é um jogo diferente e que todo mundo gosta de jogar. Temos que ter inteligência para atuar nesta partida e, logicamente, se entregar ao máximo em todas as jogadas. Vamos impor o nosso estilo de jogo em busca de mais uma vitória na competição, ainda mais jogando em casa. Um resultado positivo neste tipo de jogo significa muito ao nosso torcedor” afirmou.



O atacante também valorizou o início de Estadual do Náutico, com as vitórias perante Maguary e Decisão. “É sempre muito bom largar a competição com vitórias. Certamente são resultados que nos dão força para a sequência do Campeonato Pernambucano. Temos a consciência que pela grandeza do clube temos que brigar pelo título. Por isso, essa largada foi tão positiva”, destacou o camisa 7.

