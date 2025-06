A- A+

Futebol Vinícius evita comparação com passagem anterior e se vê pronto para balançar as redes pelo Náutico Atacante, que se recuperou de lesão no joelho, ainda não marcou em 2025

Ainda sem marcar gols nos 10 jogos que disputou pelo Náutico em 2025, o atacante Vinícius evitou fazer comparações com a passagem dele anterior pelo Timbu, quando balançou as redes 14 vezes em 57 partidas. Segundo o atleta, seria “covardia” igualar os cenários.





“Não sei se a palavra certa seria incomodar, mas eu me cobro muito para fazer gols. Eu não sou o homem gol da equipe, o camisa 9, mas eu me cobro. Eu quero fazer gols também, até porque eu sou um jogador de linha de frente, por mais que a minha primeira característica seja a criação”, iniciou.

“Se for para fazer uma comparação justa e clara, você tem que comparar o Vinícius de agora com o que chegou ao clube (em 2020). Na minha opinião, eu não fiz jogo ruim (em 2025), Fiz bons jogos, conseguimos uma classificação gigante contra o Vitória. Sou um cara que trabalha muito. Eu me cobro todos os dias e creio que os gols vão sair naturalmente. Claro que não vou ficar esperando a bola sobrar para fazer o gol. Vou atrás, tentar fazer o máximo para criar as jogadas”, detalhou.

O jogador também citou que o bom momento vivido em 2021 se deu por conta do desempenho coletiva do Náutico no início da Série B. “Nessa minha volta, eu tive três chances de finalização. Agora, comparar o Vinícius do final de 2021 com o deste início de ano é covardia. Em 2021, a gente jogava por música. Então, eu acho que as coisas vão acontecer naturalmente. Quero fazer gols, assistências e estou trabalhando para isso”, completou.

O atacante voltou recentemente ao time após se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo e destacou como tem sido a evolução nos trabalhos. “Estou melhorando. O que mais pega nessa volta é o lado físico. Não sinto mais nada no joelho. Fiz uma recuperação boa, mas a questão física é algo que vou melhorar a cada dia”, declarou.

