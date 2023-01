Vinicius Jr diz que "ama Madrid" após vitória no clássico contra o Atlético

A- A+

O atacante brasileiro do Real Madrid, Vinicius Jr, afirmou nesta quinta-feira (26), nas redes sociais, que "ama Madri", numa resposta à aparição pela manhã de um boneco pendurado numa ponte com sua camisa e uma frase contra o time 'merenque'.

O boneco foi pendurado simulando um enforcamento em uma ponte perto do centro de treinamento do Real Madrid.

Uma faixa foi colocada na ponte com os dizeres "Madri odeia o Real", segundo fotos e vídeos divulgados pela mídia local.

De acordo com a imprensa madrilenha, a frase que aparece no boneco costuma ser usada por torcedores radicais do Atlético de Madrid.

Vinicius respondeu a esse incidente com um gol que fechou a virada no clássico das quartas de final da Copa do Rei, que o Real Madrid venceu o Atlético por 3 a 1 após a prorrogação.

Depois da vitória, o atacante merengue publicou pela primeira vez um tuíte afirmando que "Só existe um Madrid. Todos sabem".

Madrid hay uno solo. Todos sabem. — Vini Jr. (@vinijr) January 26, 2023

Minutos depois publicou outro em que numa fotografia sua no jogo, escreveu "Vini ama Madrid" com um coração, no que parece ser uma resposta à frase que apareceu na manhã desta quinta-feira com o boneco.

Veja também

Aberto da Austrália Tsitsipas vence Khachanov e vai a sua primeira final do Aberto da Austrália