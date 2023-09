A- A+

Esportes Vinicius Jr. e Arda Güler já treinam com o grupo O craque brasileiro e o jovem turco foram vistos com os demais companheiros no treino da manhã de sexta-feira (22)

Vinicius Jr. e Arda Güler treinaram com o grupo na manhã desta sexta-feira (22). O treino também foi marcado pelas ausências de Carvajal e Bellingham. As fotos do treino foram divulgadas no site oficial do Real Madrid.

Os dois jogadores já haviam treinado sozinhos, mas esta manhã foram vistos com o restante dos companheiros. Completaram a primeira parte do treino com o grupo, mas não participaram do tradicional ‘jogo’. Eles têm chances de entrar na lista para o jogo contra o Atlético de Madrid (Vini Jr. mais do que Arda). Contudo, é pouco provável que joguem algum minuto no derby, já que o Madrid não quer correr riscos com eles.

“Estou bem, mas ainda tenho um tempinho para voltar”, disse Vini Jr. ontem no evento de apresentação do EA Sports FC 24. O jogador carioca se machucou na terceira rodada do campeonato contra o Celta de Vigo. A partir desse momento, porém, ele vem trabalhando para chegar ao clássico e, mesmo já treinando com o grupo, os médicos querem ter cautela com ele.

Método que também seguirão com o jovem de 18 anos, Arda Güler. O novo jogador dos merengues recuperou-se da lesão no menisco, que o obrigou a ser operado. Seu retorno aos treinos estava previsto para a próxima segunda-feira (25), mas acabou sendo antecipado.

Ausências no treino

A manhã também foi marcada pela ausência de Bellingham nos treinos. O britânico está afastado dos gramados devido a problemas estomacais, mas deve treinar normalmente amanhã e estar disponível para o clássico.

Quem não estará escalado para a partida contra o Atlético de Madrid será Dani Carvajal. Segundo o clube, os resultados da ressonância magnética indicam que o lateral ficará afastado por cerca de dez dias. No treino, ele correu continuamente e até tocou na bola. Há grande chance de que o lateral direito esteja disponível para a partida contra o Girona.

