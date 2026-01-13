A- A+

FUTEBOL Vinícius Jr. é um dos sete jogadores do Real Madrid que não se despediram de Xabi Alonso Saída do treinador teve repercussão imediata nas redes sociais; maioria do elenco se manifestou após reunião em Valdebebas

A saída de Xabi Alonso do comando do Real Madrid, oficializada na tarde de segunda-feira, provocou reação imediata entre os jogadores do elenco principal. Poucas horas após a reunião entre o presidente, dirigentes e o então treinador, realizada no centro de treinamentos de Valdebebas, a maioria dos atletas utilizou as redes sociais para se despedir do técnico.

Sete jogadores, no entanto, optaram pelo silêncio. Entre eles está Vinícius Júnior, além de Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Ferland Mendy, Jude Bellingham, Franco Mastantuono e Brahim Díaz — este último atualmente em Marrocos, disputando a Copa Africana de Nações.

A ausência de manifestação desses jogadores chamou atenção pelo contraste com a reação majoritária do elenco. Diversos atletas publicaram mensagens de agradecimento ao treinador poucas horas após a confirmação de sua saída.





Uma das primeiras manifestações veio de Kylian Mbappé. Em publicação no Instagram, o atacante agradeceu a confiança recebida e destacou o perfil do treinador. “Foi curto, mas um prazer jogar para você e aprender com você. Obrigado por me dar confiança desde o primeiro dia”, escreveu.

Outros jogadores também se despediram publicamente, entre eles Rodrygo, Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga, Antonio Rüdiger, Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni.

“Obrigado por tudo. Foi um prazer aprender com um dos melhores de todos os tempos. Tudo de bom para sua próxima etapa”, escreveu Tchouaméni, ao publicar uma foto ao lado do treinador.

Veja também