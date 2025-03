A- A+

Racismo Vinicius Jr volta a ser alvo de racismo de torcedores do Atlético de Madrid; veja Antes do clássico entre Atlético e Real Madrid, colchoneros hostilizaram o camisa 7 brasileiro

O brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, foi alvo mais uma vez de insultos racistas na Espanha, nesta quarta-feira (12).

Antes do confronto do clube merengue com o Atlético de Madrid, pela Liga dos Campeões, torcedores colchoneros chamaram o camisa 7 de 'chimpanzé' nos arredores do Estádio Riyadh Air Metropolitano, palco do clássico.

Insultos racistas en el Metropolitano.



“Ale ale ale, Vinicius chimpancé” cantan algunos aficionados del Atleti. @CurubitoTv pic.twitter.com/cizguAFPDl — Nacho Lozano (@NachoLozLop) March 12, 2025

Esta não é a primeira vez que Vini é hostilizado pelos torcedores do Atlético. Em outras ocasiões, torcedores rivais chamaram o brasileiro de 'mono' - macaco em espanhol. Com o apoio do Real, o jogador tentou resolver estas questões junto à LaLiga, mas não obteve êxito.

