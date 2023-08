A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Vinícius Júnior chega ao treino do Real Madrid em um SUV que vale R$ 4 milhões Craque brasileiro apareceu no CT do clube, em Valdebebas, com uma Lamborghini Urus

Enquanto o meio-campista Jude Bellingham chegou no treino do Real Madrid de táxi, o craque brasileiro Vinícius Júnior ostentou e apareceu no CT do clube, em Valdebebas, nos arredores de Madrid, com sua Lamborghini Urus Performante, um SUV premium esportivo que custa R$ 4 milhões no Brasil.

O carro possui um motor V8 de 4.0 litros com dois turbocompressores, foi retrabalhado para oferecer 666 cavalos de potência e 86,7 kgfm de torque. A Urus Performante pesa cerca de 47 quilos a menos que sua versão anterior e faz de 0 a 100 km/h em apenas 3,3 segundos e a velocidade máxima alcançada é de 306 km/h.

No interior do veículo, os bancos possuem acabamento em couro e alcantara com costuras contrastantes, misturando o alto luxo com características que remetem à esportividade. Tudo com muita fibra de carbono e outros revestimentos por todo o carro.

De acordo com o site oficial da Lamborghini, o interior do Urus Performante foi projetado para fazer o motorista “se sentir como um piloto”.



Em um vídeo publicado nas redes sociais, os jogadores do time merengue aparecem chegando para treinar com seus carros luxuosos. Além de Vini Jr., Fran Garcia, Ancelotti, Arda Güler, Joselu, Kroos, Nacho, Camavinga e Alaba chegam ao treino com seus carros da marca BMW, enquanto Tchouameni aparecem de Lamborghini, e Ceballos, Lucas Vázquez e Rudiger foram para o treino de Mercedes.

