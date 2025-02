A- A+

FUTEBOL Vinícius Júnior compra clube de futebol de Portugal, diz jornal; saiba qual Astro do Real Madrid se uniu a outros três investidores para adquirir participação no FC Alverca, da segunda divisão do futebol português

Eleito Fifa The Best na temporada, Vinícius Júnior tem diversificado os investimentos e aprofundado sua atuação como empresário. Agora, o craque brasileiro se uniu a outros investidores para comprar o FC Alverca, da segunda divisão do futebol português.

A informação é do jornal esportivo Record, de Portugal, segundo o qual o antigo acionista majoritário do time, Ricardo Vicintin, decidiu se desvincular do negócio e vendeu sua parte para Vini Jr e sócios: cerca de 70 ou 80% do total do empreendimento.





"O FC Alverca – Futebol, SAD informa que o engenheiro Ricardo Vicintin vendeu a sua participação qualificada na sociedade a um grupo de investidores espanhóis e brasileiros", diz a nota.

O atual CEO do time, Matheus Ornelas, ficará responsável por gerir o FC Alverca até o fim da temporada. Segundo o Record, os nomes dos novos donos e gestores serão anunciados nas próximas semanas. O valor da transação não foi detalhado.

Além de Vini Jr, outro astro do Real Madrid comprou um clube de futebol recentemente. Kylian Mbappé adquiriu o SM Caen, um time com tradição na Ligue 1, mas que luta há anos para voltar à elite do futebol francês. O craque pagou 15 milhões de euros por 80% da equipe.

Veja também