Vinicius Junior critica atuação da seleção brasileira: "Tem que repensar tudo"

Após a goleada histórica da Argentina sobre o Brasil de 4 a 1 nesta terça-feira, no estádio Monumental de Núñez, o atacante Vinicius Junior não poupou críticas à atuação da equipe. Claramente abatido com a noite desastrosa, o camisa 7 disse que é preciso "repensar tudo" e projetou uma reviravolta até a Copa do Mundo de 2026, em que afirmou que irão se classificar:



— Hoje, a gente chega no vestiário, não tem muito o que falar, é só pensar no que a gente fez dentro de campo, todo mundo muito mal, jogamos mal, e a Argentina fez uma excelente partida com o seu público. A gente tem que repensar tudo o que a gente vem fazendo, porque as cobranças vão vir, o povo quer a nossa vitória, falta só um ano para a Copa do Mundo, e eu já joguei a Copa do Mundo, não quero perder outra vez. Então, acredito que a gente tem que fazer muita coisa diferente e pegar as coisas boas que a gente tem feito também na eliminatória para ir criando um grande elenco, porque todo mundo sabe o peso que é jogar com essa camisa, a dificuldade de tudo que nos põe, mas a gente tem que melhorar, seguir com a cabeça erguida, porque nós somos brasileiros, não desistimos nunca, e a gente vai classificar pela Copa do Mundo. E tentar fazer de tudo pelo nosso país.









Decisivo na última vitória do Brasil, de 2 a 1 sobre a Colômbia, Vini Jr. esteve longe de repetir o mesmo nível de atuação contra os atuais campeões do mundo. Ele acabou sendo só mais um personagem do contexto de amplo domínio do adversário. Só no primeiro tempo, os argentinos balançaram as redes três vezes com Julian Álvarez, Enzo Fernandes e Mac Allister. Matheus Cunha diminuiu para os visitantes em lance isolado após erro de Romero. Já na segunda etapa, Giuliano Simeone deu números finais ao confronto.

Depois da derrota atípica no clássico, a seleção brasileira só voltará a campo em junho. Na quarta colocação das Eliminatórias, com 21 pontos, a amarelinha pode ir para próxima data Fifa — vai enfrentar Equador e Paraguai — com mudança no comando técnico: Dorival Junior está balançando no cargo e tem chances de acabar demitido.

