Vinicius Junior, do Real Madrid, posta vídeo fazendo dancinha ao lado de Virgínia
Dias antes, Virgínia acompanhou a vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Villarreal, no Santiago Bernabéu
O atacante Vini Jr., do Real Madrid, fez sua primeira publicação ao lado de Virginia Fonseca na manhã desta segunda-feira. Em sua conta oficial do TikTok, o jogador brasileiro publicou um vídeo fazendo uma dancinha ao lado da influenciadora e aumentou os rumores de um relacionamento entre eles.
Dias antes, Virgínia acompanhou a vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Villarreal, no Santiago Bernabéu. Vinicius Junior marcou dois gols na partida e, das arquibancadas, foi acompanhado pela influenciadora, apontada como seu atual affair, que usou uma camisa autografada pelo jogador brasileiro.
Após a partida, Virgínia foi flagrada deixando um restaurante em Madri ao lado de Vini Jr. As imagens, que mostram os dois saindo quase ao mesmo tempo, viralizaram nas redes sociais. No vídeo, é possível ver o atacante interagindo com fãs, enquanto a influenciadora aparece poucos passos atrás, ao lado da amiga Duda Freire.