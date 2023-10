A- A+

Futebol Vinicius Júnior e Arana podem ser novidades no time titular da Seleção que encara a Venezuela Técnico Fernando Diniz comandou treinamento e fez mudanças na lateral e no ataque para confronto pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026

O lado esquerdo da Seleção Brasileira deve ter novidades para o confronto desta quinta (12), contra a Venezuela, em Cuiabá, na Arena Pantanal, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O atacante Vinícius Júnior voltou a ser convocado e treinou entre os titulares na atividade desta terça (10). Além dele, o lateral Guilherme Arana foi o escolhido para ocupar o posto de Renan Lodi, cortado por conta de uma lesão.

Vinícius ficou fora dos jogos passados da Seleção, contra Bolívia e Peru, por conta de lesão. Na ausência dele, Raphinha foi o escolhido para formar o ataque com Rodrygo e Richarlison, tendo Neymar mais recuado. O trio permanece na frente, agora com a companhia do camisa 7 do Real Madrid. Já o atleta do Barcelona não estará sequer no banco de reservas, já que foi cortado devido a um problema muscular.

Na lateral, o Brasil perdeu, além de Lodi, Caio Henrique por lesão. Cenário que deixou o caminho aberto para o jogador do Atlético-MG ficar com a titularidade. Nas demais posições, a Seleção terá a mesma base vencedora dos dois primeiros jogos.

A equipe do técnico Fernando Diniz vai a campo com Éderson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Vini Jr, Rodrygo e Richarlison. A Seleção lidera as Eliminatórias para a Copa com os mesmos seis pontos da Argentina, mas à frente no saldo de gols (5x4).

