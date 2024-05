Vinícius Júnior faz dois e Real Madrid goleia o Alavés no Campeonato Espanhol

A- A+

Com o título do Campeonato Espanhol confirmado, o Real Madrid entrou em campo sem pressão nesta terça-feira (14) e goleou o Alavés por sonoros 5 a 0, no Santiago Bernabéu, pela 36ª rodada. Um dos destaques da partida foi o brasileiro Vinicius Júnior, autor de dois gols. Ele foi ovacionado pelos torcedores que o colocaram alcunha de "melhor do mundo". Já o Girona acabou surpreendido pelo Villarreal por 1 a 0.



A vitória, a 29ª na competição, levou o Real Madrid aos impressionantes 93 pontos, contra apenas 76 do Barcelona, o vice-líder. O Girona é o terceiro, com 75, seguido pelo Atlético de Madrid, com 70. Já o Alavés ficou estacionado no 11º lugar, com 42.



O clima foi de festa no Santiago Bernabéu. Antes da bola rolar, os jogadores do Real Madrid posaram com a taça de campeão e foram aplaudidos pelos adversários. Assim que o árbitro apitou a saída de jogo, o time merengue saiu na pressão e abriu o placar com apenas dez minutos. Kross recebeu de Valverde e mandou por cima. Bellingham apareceu nas costas de Gorosabel e desviou com a perna esquerda para jogar no fundo das redes.



O domínio do Real Madrid era evidente e o segundo gol parecia ser uma questão de tempo. Aos 27, Camavinga recebeu de Bellingham e foi para a jogada individual. Ele foi até a linha de fundo e rolou para a pequena área. Vinicius Junior chegou sozinho e só completou para o gol.





O Alavés até tentou atacar na tentativa de diminuir o marcador, mas não teve sorte. Aos 46, Bellingham fez mais uma linda jogada e achou Valverde na direita. O volante dominou com categoria e mandou a bola no ângulo do goleiro Owono para fazer 3 a 0.



No segundo tempo, o time visitante cresceu e chegou a obrigar Courtois a fazer grandes defesas. Mas o dia era do Real Madrid. Bellingham deu bela assistência para Vinicius Junior, que chutou de primeira e jogou no ângulo, mais um golaço da equipe merengue



A goleada foi sacramentada aos 36. Rodrygo avançou em velocidade, invadiu a área e chutou colocado. A bola bateu em Abqar e sobrou limpa para Güler, que chutou de primeira para fazer 5 a 0 e completar a festa do Real Madrid.



No outro jogo da rodada, o Girona teve a chance de assumir a vice-liderança, mas acabou perdendo para o Villarreal por 1 a 0, no estádio Montilivi. O único gol da partida foi marcado por Bertrand Traore, aos 14 minutos do primeiro tempo.



A vitória deixou o Villareal vivo na briga por vaga na Liga Conferência, apesar de precisar contar com tropeços de seus rivais. Já o Girona viu a vice-liderança escapar mais uma vez.



Ainda nesta terça-feira, Osasuna (13º) e Mallorca (15º) fizeram um duelo equilibrado e ficaram no empate por 1 a 1.

