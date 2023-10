Vinicius Júnior lamenta novos ataques racistas, um deles de criança: "Episódio isolado número 19"

A- A+

Como tem feito em todas as vezes que é alvo de um ataque racista, o atacante brasileiro Vinicius Júnior se manifestou. Em postagem no X, o jogador do Real Madrid lamentou os ataques sofridos no empate em 1 a 1 contra o Sevilha, neste sábado, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, um deles partindo de uma criança.

Vini parabenizou o Sevilla, que após a partida divulgou comunicado informando que identificou, expulsou do estádio e entregou às autoridades um torcedor com atitudes racistas e xenófobas. Mas lamentou o caso da crianças, que figura em vídeo que viralizou nas redes.

"Parabéns ao Sevilla pelo rápido posicionamento e pela punição em mais um triste episódio para o futebol espanhol. Infelizmente, tive acesso a um vídeo com outro ato racista na partida deste sábado, dessa vez praticado por uma criança. Lamento muito que não haja ninguém para educá-la. Eu invisto, e invisto muito, na educação no Brasil para formar cidadãos com atitudes diferentes dessas", escreveu o jogador.

O jornal espanhol Marca registrou um torcedor fazendo gestos de macaco em direção ao jogador. Não há confirmação se trata-se do mesmo identificado pelo Sevilla, que não teve a identidade revelada. De qualquer forma, Vini fez um apelo por punições mais severas aos atos racistas, citando inclusive a Copa do Mundo de 2030, que será realizada em Espanha, Portugal e Marrocos. Ele também ironizou a quantidade de vezes em que foi vítima de injúrias no país.

Parabéns ao Sevilla pelo rápido posicionamento e pela punição em mais um triste episódio para o futebol espanhol.



Infelizmente, tive acesso a um vídeo com outro ato racista na partida deste sábado, dessa vez praticado por uma criança. Lamento muito que não haja ninguém para… pic.twitter.com/azlZ7ccPNZ — Vini Jr. (@vinijr) October 21, 2023

"O rosto do racista de hoje está estampado nos sites como em várias outras vezes. Espero que as autoridades espanholas façam sua parte e mudem a legislação de uma vez por todas. Essas pessoas têm que ser punidas criminalmente também. Seria um ótimo primeiro passo para se preparar para a Copa do Mundo de 2030. Estou à disposição para ajudar. Desculpem parecer repetitivo, mas é o episódio isolado número 19. E contando... "

