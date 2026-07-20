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COPA DO MUNDO

Vinícius Júnior manda mensagem para Cucurella após título do espanhol na Copa: 'Bem-vindo'

O Real Madrid anunciou a contratação do lateral em meados de junho, a pedido do técnico José Mourinho, o jogador estava no Chelsea

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O lateral-esquerdo Marc CucurellaO lateral-esquerdo Marc Cucurella - Foto: Franck Fife/AFP

O lateral-esquerdo Marc Cucurella foi um dos grandes destaques da campanha espanhola na Copa do Mundo. O time europeu sagrou-se campeão no domingo, 19, após bater a Argentina por 1 a 0, na prorrogação.

Depois do jogo, o atacante Vinícius Júnior, pelas redes sociais, fez questão de mandar um recado para o futuro parceiro de Real Madrid. O brasileiro felicitou o espanhol pela conquista no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

"Parabéns e bem-vindo", escreveu Vinícius Júnior nos stories do Instagram, em espanhol. Na imagem, Cucurella aparece beijando o troféu da Copa do Mundo.

Além de parabenizar o lateral-esquerdo, Vini Jr. já "recebeu" o espanhol no Real Madrid, uma vez que eles serão companheiros no clube merengue na próxima temporada.

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O Real Madrid anunciou a contratação de Cucurella em meados de junho, a pedido do técnico José Mourinho. O atleta, que estava no Chelsea, assinou vínculo com a equipe espanhola até 30 de junho de 2032.

Formado nas categorias de base do Barcelona, o lateral atuou entre 2016 e 2019 pelo Barcelona B, mas não chegou à equipe principal. O Atlético de Madrid demonstrou interesse no jogador, mas perdeu a concorrência para o Real Madrid.

Vinícius Júnior foi um dos principais jogadores do Brasil na Copa do Mundo, ao anotar quatro gols. No entanto, ele não evitou a eliminação precoce para a Noruega, ainda na fase de oitavas de final.

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