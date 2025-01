A- A+

Futebol Vinícius Júnior 'quer fazer história' no Real Madrid, diz Ancelotti Segundo a imprensa espanhola, o jogador brasileiro teria recebido uma proposta do futebol saudita

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, declarou nesta sexta-feira (24) que o atacante brasileiro Vinícius Júnior, que segundo a imprensa espanhola recebeu uma proposta estratosférica do futebol saudita, "quer fazer história" no clube merengue.

"O que ele conta a mim, que tenho informações diretas do jogador, é que está muito feliz aqui e quer fazer história", declarou Ancelotti em entrevista coletiva.

"Tem que perguntar a ele, não sei se essa proposta chegou ou não. Eu posso falar o que vejo: um jogador feliz, que está fazendo história e que quer continuar assim", acrescentou sobre o brasileiro, que vai cumprir suspensão no jogo de sábado (25) contra o Valladolid, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Ele está como sempre. Não joga amanhã e será bom para se recuperar, para trabalhar com tranquilidade. Ele vai aproveitar estes dias e vai estar pronto no momento certo", afirmou.

