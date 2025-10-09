Vinícius Júnior: Real Madrid enfrenta impasse com brasileiro e pode considerar venda para Arábia

A- A+

O Real Madrid e Vinícius Júnior ainda não chegaram a um acordo para a renovação do contrato, em meio a uma disputa financeira que começa a preocupar a diretoria merengue. Segundo o jornal espanhol El Debate, o impasse gira em torno de três milhões de euros por temporada — valor que separa o clube e o atacante brasileiro nas negociações.

O atual contrato de Vinícius, válido até junho de 2027, prevê revisão salarial, mas o presidente Florentino Pérez insiste em manter os termos dentro dos limites definidos pela política interna do clube. O Real Madrid oferece 22 milhões de euros anuais mais bônus por desempenho, enquanto o jogador e seus representantes pedem pelo menos 25 milhões de euros, além de um bônus adicional pela assinatura do novo acordo.



Apesar de ambas as partes manifestarem o desejo de continuar a parceria, a diretoria do Real quer resolver a situação até o fim da temporada. Caso não haja avanço, o clube pode optar por negociar o atacante antes do término do vínculo, evitando uma saída gratuita em 2027.

A indefinição ocorre em um momento de retomada técnica de Vinícius, que iniciou a temporada de forma irregular, mas voltou a ser decisivo nas últimas partidas sob o comando de Xabi Alonso. O brasileiro, de 25 anos, é uma das principais figuras do elenco e peça central do projeto esportivo do Real Madrid nos últimos anos.

Enquanto isso, clubes da Arábia Saudita observam de perto o desfecho das conversas. A Saudi Pro League teria sinalizado com uma proposta de 300 milhões de euros — valor que quebraria o recorde histórico de transferências — e oferecido ao jogador um salário anual de 250 milhões de euros, o que o tornaria o atleta mais bem pago do mundo.

