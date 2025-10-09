A- A+

FAMOSOS Vinicius Junior se desculpa com Virgínia após crise e fim de affair: "Me descuidei" Atacante e influenciadora viveram breve relacionamento não oficializado nas últimas semanas, encerrado após vazamento de troca de mensagens do atleta com outra mulher

Em publicação no Instagram, o atacante Vinicius Junior pediu desculpas à influenciadora Virgínia Fonseca.

Os dois viveram um breve affair nas últimas semanas, que acabou encerrado após o vazamento de uma troca de mensagens entre o jogador do Real Madrid e uma outra mulher, a modelo Day Magalhães.

"A Virgínia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madri para me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só para estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera", escreveu o jogador do Real Madrid.



"Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito", completou Vinicius, que está com a seleção brasileira em Seul, na Coreia do Sul.

Publicação de Vinicius Jr. no Instagram | Foto: Instagram/Reprodução

Ao longo das últimas semanas, Vinicius e Virgínia passaram dias juntos em Madri. A influenciadora, separada do cantor Zé Felipe desde maio, chegou a ir ao Santiago Bernabéu assistir ao atacante.

O fim do curto envolvimento do casal foi revelado pelo jornalista Léo Dias, em troca de mensagens com a influenciadora. "Não se preocupe, eu não estou mais falando com ele", teria dito ela.

Ainda de acordo com Leo Dias, Virginia tratou o envolvimento com o atleta como algo casual. Em conversa divulgada pelo programa "Melhor da Tarde", a empresária reforçou que a relação nunca foi oficializada e destacou que os dois estavam apenas se conhecendo.

No entanto, após a exposição pública dos prints por Day, ela decidiu colocar um ponto final definitivo na aproximação. "Mas eu e o Vini estávamos apenas nos conhecendo, né? Não tinha nada sério, e agora não temos mais nada! Nem algo sério, nem algo não sério", teria dito Virgínia.

Veja também