Brasileiro Vinícius Júnior vive má fase na La Liga

O brasileiro Vinícius Júnior não marcou nenhum gol na La Liga desde 19 de agosto de 2023, quando o Real Madrid enfrentou o UD Almería. A partida ocorreu no Power Horse Stadium, local onde o brasileiro anotou seu primeiro e último gol na competição espanhola.

Desde então, o jogador disputou três partidas: contra Celta de Vigo, Las Palmas e Girona. No total, foram 118 minutos de jogo sem conseguir marcar gol algum.

A má fase na La Liga pode acabar no jogo contra o Osasuna, no próximo sábado (7), às 11h15 (horário de Brasília). O craque brasileiro está há 49 dias sem marcar gols, além de ter sofrido uma lesão que o afastou dos gramados por três jogos da Liga e um na Liga dos Campeões.

Após a lesão, Vini vem somando minutagem em campo. O ponta-esquerda retornou aos gramados na vitória contra o UD Las Palmas, saindo do banco. No jogo seguinte, foi titular contra o Girona FC, mas foi substituído na metade do segundo tempo.

