A- A+

Futebol Vinícius não enfrenta o Guarani, mas Náutico pode ter retornos para a zaga Atacante segue em recuperação de lesão na coxa e não encara o Bugre no Brinco de Ouro

No penúltimo jogo da fase de quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro 2025, que pode marcar tanto a recuperação do Náutico em busca do acesso como também no adeus precoce ao sonho de regressar à Série B, o Timbu não terá a presença do atacante Vinícius. O jogador não se recuperou a tempo de uma lesão muscular no adutor da coxa e está fora do confronto perante o Guarani, no Brinco de Ouro.

Vinícius também desfalcou o Náutico na rodada passada, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. A expectativa, porém, era de contar com o jogador no confronto diante do outro adversário de Campinas, o Guarani. Sem condições de voltar aos gramados, a tendência é que o ataque alvirrubro continue formado por Igor Bolt, Hélio Borges e Bruno Mezenga.

Com apenas dois gols marcados na Série C, Vinícius teve uma queda técnica no quadrangular da competição. Diante do Guarani, no jogo de ida da fase, o atacante perdeu uma penalidade e viu o Timbu ser derrotado por 2x0.

Os únicos gols marcados pelo Náutico nesta fase de quadrangular foram de Patrick Allan, no 1x0 diante do Brusque, e de Bruno Mezenga, no empate em 1x1 com a Ponte Preta.

Retornos

Na defesa, as notícias são mais animadoras. Fora dos dois jogos passados contra a Ponte Preta por questões contratuais, o zagueiro Mateus Silva volta a ficar à disposição do técnico Hélio dos Anjos e pode ser titular na próxima rodada.

O companheiro de zaga de Mateus ainda é incerto. Em recuperação de uma lesão muscular, Carlinhos pode retornar ao time. A tendência, porém, é que o jogador comece no banco de reservas, com João Maistro ocupando o espaço na equipe titular. As outras opções do elenco para o setor são Índio e Rayan.

Classificação

O Náutico está na terceira posição do grupo, com quatro pontos. O Guarani tem seis. O lanterna é o Brusque, com três. A Ponte lidera, com 10, e já garantiu de forma antecipada o acesso à Série B.

Se vencer o Guarani, o Náutico passa o adversário, assume a vice-liderança e vai depender apenas de si para garantir o acesso. Na última rodada, o Timbu pega o Brusque, nos Aflitos.

Em caso de empate, os alvirrubros terão que vencer o Brusque e torcer por um tropeço do Guarani na rodada final, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Uma derrota acaba com as chances alvirrubras de subir de divisão.

Veja também