Náutico: Vinícius se recupera e Hélio garante presença do atacante contra o ABC

Em meio às possíveis baixas para o próximo compromisso da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico poderá contar com um retorno significativo. Recuperado antes do previsto, o atacante Vinícius vai reforçar a equipe diante do ABC, no próximo sábado (31), pela 8ª rodada, no Frasqueirão. Quem garante é o técnico Hélio dos Anjos.

"Hoje, a medicina esportiva no Brasil é a melhor do mundo. O doutor Marcelo (Vaz, médico do clube) me disse que se faz artroscopia no ambulatório, não é mais no bloco cirúrgico. Vinícius, com 17, 18 dias, está fazendo tudo. Vinícius vai estar em condições de estar à minha disposição. Decisão de começar, de entrar, vamos ver o que vai acontecer. É um jogador importantíssimo", salientou Hélio.

A última vez que Vinícius esteve em campo foi no dia 26 de abril, na derrota para o CSA, no Rei Pelé. Neste jogo, o atacante lesionou o menisco e teve que passar por uma artroscopia na região do joelho esquerdo. A expectativa era que ele só voltasse aos gramados no dia 13 de junho, contra o Maringá, mas o camisa 7 teve o tempo de recuperação reduzido.

Vinícius retornou ao Náutico nesta temporada após boa passagem pelo clube nos anos de 2020 e 2021, com 14 gols e 12 assistências em 57 jogos. O atleta foi a principal contratação do Timbu em 2025, chegando pouco antes da vinda do técnico Hélio dos Anjos, com quem tinha trabalhado anteriormente no time alvirrubro. Neste ano, até o momento, o atacante fez sete partidas e contribuiu com uma assistência.

