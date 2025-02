A- A+

Futebol "Tem identidade com o Náutico", diz Marquinhos Santos sobre chegada de Vinícius Atacante já foi regularizado e pode ficar à disposição do treinador para a reta final do Campeonato Pernambucano

Quando o Náutico estava em campo na partida contra o Santa Cruz-RN, no Frasqueirão, pela primeira fase da Copa do Brasil, que terminou em goleada por 4x0 e classificação à próxima fase, o Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) registrava a regularização do atacante Vinícius, que passou pelo clube em 2020 e 2021. Um reforço que antes mesmo de ser oficializado pelo Timbu já ganhou elogios do treinador Marquinhos Santos.

"Vinicius é um jogador que tem uma identidade com o Náutico. Tem uma qualidade técnica aprimorada. É um jogador que eu tentei levá-lo para duas instituições e não consegui. Sei do potencial. A torcida também sabe e confia. O grupo sabe que um bom jogador vai chegar sempre para agregar ao nosso elenco. Ele tem características importantes que nós precisávamos dentro da oportunidade de mercado que tivemos", frisou o técnico.

Vinícius teve sondagens de clubes da Série B, como Cuiabá, Coritiba e CRB, mas optou por dar preferência ao Náutico. "Ele se mostrou confiante com o projeto. Abriu mão financeiramente de ganhos maiores, projetos maiores. Ele acreditou no Náutico, respeitou a história do clube e dele aqui. É muito gratificante quando você vai ao mercado, como Edgard (Montemor, executivo de futebol) foi e busca Muriel, Vinícius, profissionais desse quilate, de prateleira diferente", elogiou.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, em 2010, Vinícius ganhou a primeira chance no time profissional aos 16 anos. O atleta tem passagens por clubes como Bahia, Goiás, América-MG, Coritiba, Criciúma, Vitória, Capivariano/SP, Ceará, Chapecoense e Adanaspor, da Turquia.

No Náutico, o atleta teve a temporada mais goleadora, com 13 gols em 2021, e esteve no elenco que faturou o título do Campeonato Pernambucano.

