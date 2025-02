A- A+

Náutico "Foi uma decisão fácil", diz Vinícius sobre volta ao Náutico Jogador pode fazer sua reestreia nesta quarta-feira (26), contra o CSA, no Estádio Rei Pelé, pela Copa do Nordeste

O atacante Vinícius foi apresentado oficialmente no Náutico, na manhã desta terça-feira (25).

Na coletiva de apresentação, o atleta revelou que considerou uma decisão fácil voltar ao Timbu, onde ele atuou em 2020 e 2021.

“Eu tenho muita gratidão a Deus por ter vivido momentos inesquecíveis aqui. Creio que não só para mim, mas para todo Alvirrubro. Desde que eu pisei aqui em Recife, no anúncio, já deu para ver o carinho de todos comigo. Foi uma decisão bem pensada com a minha família, e uma decisão fácil, porque eu estou voltando para um lugar onde eu sou querido, onde eu conquistei isso, onde eu gosto muito e onde eu quero estar”, confessou.

Apesar de olhar com bons olhos para o passado, quando conquistou o Campeonato Pernambucano pelo clube, Vinícius admitiu que o seu foco está no agora.

“Eu me dedico 200% à minha carreira, à minha profissão. Então, é o mesmo Vinícius que chegou aqui em 2020 com vontade, com gana de ganhar, de conquistar. É o mesmo Vinícius, agora é questão de jogar, de jogo jogado dentro de campo mesmo. Não adianta a gente falar de passado, no que eu conquistei, se agora no presente, eu não construir algo novo, algo de bom, algo que seja legal para nós como grupo e para torcida comemorar”, afirmou.

Vinícius também aproveitou a coletiva para minimizar uma possível falta de ritmo de jogo. O atacante só jogou duas partidas neste ano, sendo a última no dia 18 de janeiro, no duelo entre Goiás, seu último clube, e Crac, pelo Campeonato Goiano.

“Eu estou me sentindo bem. Claro que estou há alguns jogos sem jogar, joguei apenas os primeiros jogos do ano, mas jogador de futebol tem que estar jogando sempre, né? Estava treinando normalmente lá e me coloquei à disposição do treinador. Claro que, como todos sabem, dentro do clube eu vou precisar de ritmo de jogo, como qualquer jogador precisa, mas a vontade de vencer, muitas das vezes, supera isso”, disse.

Reestreia

Vinícius também comentou estar ansioso para a sua reestreia. E ela já pode acontecer nesta quarta-feira (26), quando o Náutico visita o CSA, no Estádio Rei Pelé, pela Copa do Nordeste.

“Eu encaro qualquer competição como importante. O jogo mais importante da vida é o próximo, então, o jogo mais importante da minha vida é agora, contra o CSA. Então nós temos que fazer um grande trabalho. O sentimento é o melhor possível, e será melhor ainda com a vitória. Espero poder fazer essa estreia”, confessou.

Já pelo Campeonato Pernambucano, o atacante revelou que segue aguardando o desenrolar jurídico para poder entrar em campo. Isso porque o jogador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) seis minutos depois do prazo estabelecido pelo regulamento do Campeonato Pernambucano.

“Sobre esse imbróglio, eu cheguei a ver na imprensa, até conversei com o pessoal do clube. Nós estamos esperando uma posição dos órgãos superiores. Eu acho que o clube fez tudo certo, até me mandaram um print na hora que fizeram a inscrição no BID, tudo com o horário, tudo certo. Eu creio que nós não vamos ter nenhum problema e que o clube vai fazer de tudo para conseguir concretizar essa inscrição”, concluiu.



