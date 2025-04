A- A+

Náutico Vinícius projeta acesso do Náutico à Série B como "maior desafio da carreira" Clube inicia trajetória na Série C neste domingo (13), às 16h, contra o Itabaiana, em Sergipe

O Náutico estreia na Série C neste domingo (13), às 16h (horário de Brasília), diante do Itabaiana, em Sergipe. E no Timbu, o objetivo a partir de agora é somente um: conquistar o acesso à Série B.

A tarefa, no entanto, promete ser difícil. Para o atacante Vinícius, voltar à Segunda Divisão pode ser considerado o maior desafio de sua carreira.

“Eu disse esses dias para alguns amigos que eu creio que [conseguir o acesso] é o maior desafio da minha carreira, porque eu volto para o clube em uma Série C e tendo esse desafio de, junto com meus companheiros, colocar o Náutico de volta à série B. É uma grande responsabilidade que eu aceitei e que eu estou muito disposto a ajudar, a dar o sangue e dar a vida pelo clube”, afirmou o jogador.

Esta será a terceira temporada seguida do Náutico na Terceira Divisão. Nas outras duas oportunidades, o Timbu acabou ficando em 10º lugar, em 2023, e em nono, em 2024, sendo eliminado na primeira fase.

Agora, novamente, serão 19 partidas para o Alvirrubro tentar mudar esse retrospecto recente. Por isso, para Vinícius, é essencial para a equipe encarar todos os jogos como “finais”.

“Não vai ter jogo fácil, porque cada jogo é uma final de campeonato. Só tem a ida, não tem a volta. Então, nessa primeira parte do campeonato, nós temos que encarar assim, desse jeito. Temos que entrar com esse espírito de decisão, pontuar o máximo possível e conseguir as vitórias para classificar para a segunda fase”, projetou.

E para a estreia, contra o Itabaiana, a mentalidade não poderia ser outra. Vinícius reconheceu a qualidade do adversário, que estava invicto em casa até a final do Campeonato Sergipano, quando perdeu para o Confiança-SE, mas espera que o Timbu possa fazer uma boa estreia.

“Temos que jogar futebol, né? Não se opor a jogar, propor o jogo quando tiver que propor, defender quando tiver que defender, e competir. O Náutico, quando veste essa camisa, tem que entrar para ganhar todos os jogos que estiver disputando. Então eu espero que nós possamos fazer uma grande estreia”, garantiu.



