Futebol Vinícius passará por cirurgia para tratar de lesão no menisco do joelho esquerdo Atacante sofreu a contusão na partida do último sábado, contra o CSA, pela Série C

Precisando deixar a zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro e buscar uma recuperação para alcançar o G8 que leva para o quadrangular do acesso, o Náutico recebeu uma notícia preocupante. O atacante Vinícius sofreu uma lesão de menisco no joelho esquerdo. O clube não informou o prazo de recuperação do atleta, mas o período pode se alongar por quatro meses.



"Vinícius foi submetido a um exame de imagem no joelho esquerdo na última segunda e inicialmente não foi constatada qualquer lesão preocupante. No entanto, foi sendo observado que o clínico do atleta não batia com o exame. Foram feitas imagens adicionais e constatamos hoje a lesão no menisco medial. O tratamento é cirúrgico, através de artroscopia. O prazo de afastamento do jogador será melhor definido após o tratamento instituído", informou o vice-presidente médico do Náutico, Múcio Vaz.



A lesão de Vinícius aconteceu na partida do último sábado, contra o CSA, pela Série C. O jogador ficou fora do duelo perante o São Paulo, no Morumbi, pela Copa do Brasil, e agora pode perder toda a primeira fase da terceira divisão.

Vinícius retornou ao Náutico nesta temporada após boa passagem pelo clube nos anos de 2020 e 2021, com 14 gols e 12 assistências em 57 jogos. O atleta foi a principal contratação do Timbu em 2025, chegando pouco antes da vinda do técnico Hélio dos Anjos, com quem tinha trabalhado anteriormente no time alvirrubro.

Após deixar o Náutico, Vinícius foi contratado pelo Bahia e emprestado para o Goiás, onde foi um dos principais jogadores durante 2022 e 2023 (somou 90 partidas, 13 gols e 18 assistências nesse período). Foi comprado em definitivo pelo time goiano em maio de 2022, com contrato de três anos.

Em 2024, Vinícius sofreu com algumas lesões. Atuou pouco pelo Goiás, apenas nove partidas, e foi emprestado ao América-MG, participando de 13 jogos. Em 2025, ele ainda não balançou as redes nos sete jogos que disputou pelo Náutico. Sem o atleta, a tendência é que Hélio siga com Kelvin e Paulo Sérgio na frente.

