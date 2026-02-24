Vinícius rechaça favoritismo do Náutico na final e celebra presença de torcidas

A- A+

Favoritismo é uma palavra que o atacante Vinícius está longe de utilizar para classificar a situação do Náutico às vésperas das finais do Campeonato Pernambucano, contra o Sport. Mesmo com o Timbu tendo vencido o primeiro clássico por 4x0, nos Aflitos, terminando na liderança da primeira fase, o jogador manteve discurso cauteloso.



“Na minha opinião, no futebol nunca existe favorito. É uma discussão que nem gosto de começar. O que quer dizer o favoritismo? Talvez seja o melhor time antes de o jogo começar? Não existe isso. O que determina tudo é lá dentro do campo, fazendo o melhor jogo”, afirmou.



Em 2021, Vinícius, assim como o técnico Hélio dos Anjos, esteve no elenco do Náutico que foi campeão estadual em cima do Sport. A diferença, porém, é que os duelos foram sem público por conta da pandemia da Covid-19. Diferente do cenário atual, com promessa de casa cheia na Ilha do Retiro e nos Aflitos.



“A importância da torcida é essencial. É um jogo diferente, uma final de campeonato que nós lutamos muito para chegar. É um momento que todo mundo está com a faca nos dentes mesmo, mas também estamos tranquilos, sabedores do nosso objetivo e da responsabilidade que temos defendendo as cores do Náutico”, declarou.

Semelhanças?



Em 2021, Vinícius dividiu o protagonismo no Náutico com outros dois nomes: Jean Carlos e Kieza. Em 2026, o setor ofensivo conta com a participação de Dodô e Paulo Sérgio. Há semelhanças entre os trios?

“Dodô é um jogador, Jean é outro. Assim como Kieza e Paulo são pessoas diferentes. Estilos de jogo diferentes. Talvez eu seja a única coincidência. O melhor (trio) é sempre o que ganha, não é? Não tem como comparar porque eu joguei nos dois times. Mas o mais importante é ter essa oportunidade de estar escrevendo mais uma vez o meu nome na história do clube, fazendo o torcedor feliz”, finalizou.

Veja também