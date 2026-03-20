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FUTEBOL INTERNACIONAL Vinicius Tobias relembra saída da Ucrânia por guerra e surpresa com acerto com o Real Madrid Lateral brasileiro diz que "não acreditou" ao receber proposta do clube espanhol

A guerra entre Ucrânia e Rússia, iniciada em 2022, provocou uma debandada de jogadores estrangeiros do futebol ucraniano. Entre eles estava o lateral brasileiro Vinicius Tobias, então vinculado ao Shakhtar Donetsk, que deixou o país em meio ao conflito e acabou encontrando um destino improvável: o Real Madrid.

Sem sequer estrear pelo time principal do clube ucraniano, o jogador foi emprestado ao Real Madrid Castilla por duas temporadas, entre 2022 e 2024. A transferência, segundo ele, foi recebida com incredulidade.

— Sinceramente, minha reação quando descobri que ia assinar com o Real Madrid… eu não conseguia acreditar. Eu tinha acabado de sair do Shakhtar por causa da guerra. Quando soube que o Castilla me queria por empréstimo, não acreditei, porque era um passo enorme na minha carreira — afirmou, em entrevista ao jornalista Zach Lowy.

O impacto inicial deu lugar à adaptação nos primeiros treinos com o clube espanhol.



— Eu nem tinha estreado pelo Shakhtar e, de repente, me vi no Real Madrid Castilla. No começo fiquei um pouco surpreso, mas me acostumei depois de chegar e fazer meus primeiros treinos. Fiquei muito feliz e satisfeito — completou.

Apesar da experiência, o Real Madrid optou por não exercer a opção de compra fixada em 15 milhões de euros (cerca de R$ 82 milhões à época), e Vinicius Tobias retornou ao Shakhtar Donetsk, onde vive atualmente sua fase mais estável.

Na temporada, o lateral soma 31 partidas, com dois gols e três assistências, e tem sido peça importante na campanha do clube, que lidera seu campeonato e segue competitivo na Conference League.

— Este ano, meu objetivo é realizar todos os meus sonhos: ganhar títulos com o Shakhtar, conquistar o campeonato e, especialmente, a Conference, onde temos feito ótimas partidas. Quero vencer todas as competições e construir meu nome no clube — disse.

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