Violência no Clássico das Multidões: 13 pessoas têm prisão preventiva decretada pela Justiça

Treze pessoas envolvidas na violência no Recife no dia do Clássico das Multidões entre Santa Cruz e Sport, no último sábado (1º), tiveram a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

O Poder Judiciário informou, em nota enviada à Folha de Pernambuco, que os presos foram apresentados em audiências de custódia no Recife, em Olinda e em Jaboatão dos Guararapes.

O TJPE não informou oficialmente nenhum dos nomes dos presos. As prisões foram solicitadas pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Em nota, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, comentou as prisões. Ela classificou o passo como "importante" no combate ao que ela classificou como "barbárie".

"O judiciário acatou os pedidos do MPPE de prisão preventiva dos indivíduos detidos na barbárie que vimos nas ruas do Recife. Um passo importante, mas apenas o início. Vamos trabalhar para garantir que outros envolvidos sejam identificados e punidos com o rigor da lei", afirmou a gestora.

Prisões

No sábado (1º), logo após os episódios de violência, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) anunciou a prisão de 20 pessoas.

Antes do jogo, ainda segundo a pasta, cerca de 650 pessoas foram conduzidas até o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e passaram por revista, sendo acompanhados até o local da partida, no Arruda.

