Futebol Internacional Violência em jogo da Sul-Americana deixou 10 feridos com gravidade, diz jornal argentino Episódio aconteceu durante a partida entre Independiente e Universidad de Chile, pela Copa Sul-Americana

O episódio de forte violência em Avellaneda, no jogo entre Independiente e Universidad de Chile, pela Copa Sul-Americana, deixou ao menos 10 feridos com gravidade, informou nesta quinta-feira o jornal argentino La Nación. No total, o periódico apontou 185 torcedores com ferimentos.

Segundo o veículo local, os relatos sobre número de feridos e torcedores detidos pela polícia variam. Um dos informes aponta que 185 ficaram machucados, sendo 177 homens, três mulheres e cinco menores de idade. No total, seriam 125 presos. Mas o jornal aponta que há relatos de até 300 detidos, todos da torcida visitante.

O La Nación não traz detalhes sobre os casos graves de feridos. As autoridades locais ainda não se manifestaram sobre números de machucados e detidos.

As cenas caóticas em Avellaneda na partida da volta das oitavas de final da Sul-Americana, na cidade argentina, começaram na volta do intervalo. O resultado dava a classificação aos chilenos, que já tinham vencido por 1 a 0 na ida.

Torcedores da Universidad de Chile começaram a atirar pedras em direção aos locais. Os visitantes invadiram um depósito de produtos de limpeza e chegaram a jogar cabos de vassoura contra a torcida adversária.

Parte dos torcedores locais conseguiram acessar a área dos visitantes e encurralou dezenas de chilenos. Um deles chegou a cair do lugar mais alto do estádio. Fotos e vídeos de extrema violência tomaram conta das redes sociais nas últimas horas, com cenas de agressão, sangue e humilhação.

Antes dos momentos mais graves de violência, jogadores tentaram acalmar a situação, mas não tiveram sucesso. Com a paralisação, os atletas se recolheram aos vestiários. Segundo a imprensa argentina, a polícia não agiu.

Inicialmente, a arbitragem paralisou o jogo. Pouco depois, a Conmebol determinou o cancelamento da partida, o que significa que a disputa não será retomada. E a decisão sobre o resultado caberá as autoridades disciplinares da confederação.

"A Diretoria de Competições e Operações da CONMEBOL anunciou que, devido à falta de garantias de segurança do clube local e das autoridades de segurança locais para garantir a continuidade da partida entre Independiente (ARG) e Universidad de Chile (CHI) pelas oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana de 2025, a partida foi cancelada", informou a Conmebol.

