PRISÃO Violência no Clássico das Multidões: torcedores presos preventivamente são encaminhados ao Cotel 13 pessoas foram presas preventivamente após flagrante de delito antes do último Clássico das Multidões (1°)

Foram encaminhados ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, as 13 pessoas que foram presas preventivamente em determinação da Justiça após a confusão que ocorreu entre torcedores do Santa Cruz e Sport no último sábado (1º), antes da partida entre as equipes pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano.

Os torcedores presos foram apresentados em audiências de custódia no Recife, em Olinda e em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana da capital pernambucana. O Tribunal de Justiça de Pernambuco informou, em nota divulgada à Folha de Pernambuco, que essas 13 pessoas presas tiveram o flagrante convertido em prisão preventiva.

No último sábado (1º) a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) anunciou a prisão de 20 pessoas após os casos de violência registrados no Recife.



A Polícia Militar de Pernambuco encaminhou 32 pessoas envolvidas nas brigas entre as torcidas do Santa Cruz e Sport às Delegacias de Polícia Civil, na Capital e Região Metropolitana do Recife. Antes do jogo, cerca de 650 pessoas foram conduzidas até o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque).

O Tribunal de Justiça de Pernambuco não informou nenhum dos nomes dos presos, que aguardam julgamento do caso.

