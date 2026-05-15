Virgínia anuncia fim de namoro com Vinicius Júnior: "Peço o respeito de todos"
Influenciadora anunciou o fim do relacionamento nesta sexta-feira (15)
A influenciadora Virginia Fonseca anunciou, nesta sexta-feira, o fim do relacionamento com o atacante Vinicius Junior, em um post nas redes sociais.
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Veja o post de Virgínia
"Eu sempre vou me permitir viver.
Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou.
Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito
permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação.
Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer.
Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho.
Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha!
Obrigada."