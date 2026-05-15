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TÉRMINO Virginia foi ao Santiago Bernabéu e fez declarações a Vinicius Junior horas antes do término Influenciadora acompanhou a vitória do Real Madrid sobre o Real Oviedo no Campeonato Espanhol ao lado de familiares do atacante

Horas antes de anunciar o término de seu relacionamento de seis meses com Vinicius Junior, a influenciadora Virginia Fonseca esteve no Santiago Bernabéu, em Madri, para acompanhar a vitória do Real Madrid sobre o Real Oviedo por 2 a 0. Ela ainda fez declarações ao atacante brasileiro na entrada dos times em campo.







Virginia foi acompanhada de sua amiga Duda Freire e viu o jogo ao lado da mãe de Vinicius Junior, Fernanda Cristina. Na entrada do Real Madrid para o aquecimento, a influenciadora filmou o atacante brasileiro e fez declarações, o chamando de "gato" e "lindo". Ela também vibrou quando apareceu o jogador no telão do estádio.

Virginia acompanha vitória do Real Madrid ao lado da mãe de Vinicius Junior. Foto: Reprodução / @virginia





Virginia também esteve com o irmão de Vinicius Junior, José Oliveira Neto, o Netinho, no camarote do estádio Santiago Bernabéu.



Virginia ao lado do irmão de Vini Jr. no Santiago Bernabéu. Foto: Reprodução / @virginia



O Real Madrid venceu o jogo por 2 a 0, com gols de Gonzalo García e Jude Bellingham. Virginia também filmou suas comemorações nos dois gols. Vinicius Junior atuou os 90 minutos da partida, mas não teve participação direta nos dois gols.

O jogo do Real Madrid acabou às 18h30 (de Brasília) de ontem e o anúncio do término foi às 8h desta sexta-feira. Ou seja, pouco mais de 12h depois da influenciadora ter ido ao estádio acompanhar o jogo de Vinicius Junior.



O anúncio

Nesta sexta-feira, Virginia anunciou o fim de seu relacionamento com Vinícius Junior. Em comunicado publicado nas redes sociais enquanto está em Madri, na Espanha, Virginia afirmou que se entregou ao relacionamento “sem criar barreiras” e destacou que seguirá se permitindo viver novas experiências.

"Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação", escreveu Virginia, que estava com o atleta desde outubro de 2025.





Story da influenciadora comunicando o fim do relacionamento. Foto: Reprodução / @virginia

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