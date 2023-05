A- A+

Sport Visado, Juba ressalta trabalho coletivo do Sport para fugir da marcação dos adversários Destaque do time no ano, atacante também projetou duelo com o Ituano, pela Série B

Elogiar Luciano Juba com a camisa do Sport desde a última temporada tem sido ‘chover no molhado’. Depois de acumular bons números durante o ano passado, em 2023 o prata da casa soma estatísticas fora da curva, e já se consolidou como uma das principais referências ofensivas do clube pernambucano. Artilheiro do Estadual e da Copa do Nordeste, o camisa 46 tem vínculo com o Leão apenas até o final de agosto e já vai deixando saudade nos torcedores.

Dos 32 jogos do Sport na temporada, Luciano Juba esteve presente em 30. Além disso, contribuiu com 14 gols e 14 assistências, somando 28 participações diretas em gols. O jogador de 23 anos precisa de 96,4 minutos para se envolver em um tento a favor do time da Ilha do Retiro. Na vitória por 3x2 sobre o Tombense, apesar da estrela de Jorginho brilhar com duas bolas na rede e uma assistência, o artilheiro da equipe no ano também deixou sua marca.

Com tal destaque de Juba, cresce também a marcação dos adversários sobre o principal nome do Sport. No entanto, o agora atacante ressaltou o trabalho coletivo que tem sido construído no intuito de potencializar as individualidades ofensivas.

“A gente sabe que sempre os adversários tentam arrumar um jeito de nos marcar, para não deixar a gente propor o jogo. Mas a gente procura fazer movimentações por ali. Não só eu, como o Love, o Jorginho também, para facilitar nossas jogadas. estamos sabendo suportar a marcação dos adversários e tenho certeza que daqui para a frente não será diferente. A gente vai dar nosso máximo, independente dos adversários nos marcarem bem ou não, para que possamos conseguir propor o jogo e conseguir vitórias, que é o mais importante”, contou.

Após folga na quinta-feira, Luciano Juba e o resto do elenco rubro-negro se reapresentam nesta sexta. O grupo vai iniciar os preparativos para encarar o Ituano, no Novelli Júnior, domingo, às 20h30, pela Série B. A partida antecede o duelo com o São Paulo pela Copa do Brasil. Contudo, segundo o atleta do Sport, o foco está em fazer uma boa apresentação longe do Recife para seguir somando pontos na Segundona.

"Sabemos que será difícil o jogo. Como o professor fala, a gente joga para ganhar. Mas se não der para ganhar, não podemos perder. A Série B é difícil, de pontos corridos, importante estar pontuando, principalmente fora de casa. Vamos chegar lá para colocar em prática nosso jogo e sair com a vitória", enfatizou.

Veja também

LUTO Jogadora de vôlei Paula Borgo morre aos 29 anos; atleta lutava contra um câncer no estômago